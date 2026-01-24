Haberler Dünya Haberleri ABD'den uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekneye saldırı! 2 kişi öldürüldü

ABD'den uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekneye saldırı! 2 kişi öldürüldü

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 04:35 Son Güncelleme: 24 Ocak 2026 04:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia ettiği ettiği bir tekneye daha saldırı gerçekleştirdi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada 2 kişi öldürülürken, 1 kişi ise sağ olarak kurtulduğu bildirildi.