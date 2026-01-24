CANLI YAYIN

ABD'den uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekneye saldırı! 2 kişi öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
ABD'den uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla tekneye saldırı! 2 kişi öldürüldü

ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia ettiği ettiği bir tekneye daha saldırı gerçekleştirdi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada 2 kişi öldürülürken, 1 kişi ise sağ olarak kurtulduğu bildirildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

ABD'DEN DOĞU PASİFİK'TE TEKNE SALDIRISI! 2 ÖLÜ

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar adına uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın, teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 2 narko-terörist öldürülürken, 1 narko-terörist saldırıdan sağ kurtulmuştur. SOUTHCOM, hayatta kalan narko-teröristin bulunması için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetlerini (USCG) bilgilendirmiştir" denildi.

