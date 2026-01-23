Haberler Dünya Haberleri Fransa İngiltere ve Hollanda Orta Doğu'daki bazı uçak seferlerini iptal etti

Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya ait havayolu şirketleri Orta Doğu'ya yapılması planlanan bazı uçak seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamaya göre Air France ve British Airways Dubai ve Tel Aviv'e, KLM havayolları ise İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik uçuşlarını bilinmeyen bir sebeple iptal ettiğini duyurdu.