Fransa İngiltere ve Hollanda Orta Doğu'daki bazı uçak seferlerini iptal etti
Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya ait havayolu şirketleri Orta Doğu'ya yapılması planlanan bazı uçak seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamaya göre Air France ve British Airways Dubai ve Tel Aviv'e, KLM havayolları ise İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik uçuşlarını bilinmeyen bir sebeple iptal ettiğini duyurdu.
ART ARDA UÇUŞ İPTALLERİ
Yapılan açıklamaya göre Fransa'ya ait Air France hava yolu şirketi Dubai ve Tel Aviv'e, İngiltere'ye air Britihs Airways hava yolu şirketi Dubai'ye gerçekleşecek akşam uçuşu seferini, Hollanda'ya ait KLM hava yolu şirketi ise İsrail, Suudia Arabistan ve Birleşik Krallığa yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
RUSYA'DAN İRAN'A SEYAHAT ETMEYİN ÇAĞRISI
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'da bulunan vatandaşlara fotoğraf çekmemeleri ve İran'a seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu.