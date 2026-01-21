Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail tekrar Lübnan'a saldırdı! Gazeteciler dahil çok sayıda yaralı var

Katil İsrail tekrar Lübnan'a saldırdı! Gazeteciler dahil çok sayıda yaralı var

Lübnan ile ateşkes olmasına rağmen ihlallerini sürdüren işgalci İsrail tekrar bir saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Kanarit beldesine düzenlediği saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığını açıkladı.