Katil İsrail tekrar Lübnan'a saldırdı! Gazeteciler dahil çok sayıda yaralı var
Lübnan ile ateşkes olmasına rağmen ihlallerini sürdüren işgalci İsrail tekrar bir saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Kanarit beldesine düzenlediği saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Kanarit beldesine düzenlediği saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığını bildirdi.
YARALILAR ARASINDA GAZETECİLER DE VAR!
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun gün içinde Kanarit beldesine düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında gazetecilerin de bulunduğu ve ağır yaralı 2 kişinin yoğun bakıma alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu ateşkese rağmen gün içinde Sayda kentine bağlı Harayip ve Kanarit beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Ansar, Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenlemişti.
Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece İsrail'in Lübnan'ın güneyine bugün gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.