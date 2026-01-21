ABD Başkanı Donald Trump: Danimarka Grönland için nankörlük yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump Davos Ekonomik Forumu'nda konuştu. Trump, Grönland konusunda kendilerine Danimarka'nın nankörlük yaptığını söylerken bölgeyi sadece kendilerinin koruyabileceğini belirtti. Trump açıklamasında "Grönland'ı ve Danimarka'yı 2. Dünya Savaşı'nda ABD kurtardı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Davos Ekonomik Forumu'nda önemli mesajlar verirken Grönland konusunda Danimarka'ya sitem etti.

İşte Donald Trump'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"AVRUPA DOĞRU YÖNE GİTMİYOR"

Avrupa'daki bazı yerler artık tanınmaz durumda. Avrupa doğru yöne gitmiyor.

Gümrük tarifeleri sayesinde dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler.

"VENEZUELA'YA YARDIMCI OLUYORUZ"

-Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı. ABD petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela'dan 50 milyon varil petrol aldık. Bütün büyük petrol şirketleri bizimle birlikte Venezuela'ya giriyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu görmek çok güzel.

"GRÖNLAND İÇİN DANİMARKA NANKÖRLÜK YAPIYOR"

-em Grönland hem Danimarka halkına çok büyük bir saygı duyuyorum. Grönland'ın güvenliğini bizden başka hiçbir ülke sağlayamaz. ABD, Grönland'da Danimarka için üsler kurdu, Danimarka için savaştık. ABD, Grönland'ı kurtardı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya geri verdi. Şimdi ise Danimarka nankörlük ediyor. Grönland, önemli bir stratejik konumda savunmasız bırakılıyor.