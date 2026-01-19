İngiltere Başbakanı Starmer: Tarife savaşı, kimsenin çıkarına olmaz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'ye misilleme tarife uygulamayacaklarını söyleyerek "Bir tarife savaşı, kimsenin çıkarına olmaz. Bir ticaret savaşı, bizim çıkarımıza değil dolayısıyla öncelikli vazifem, böyle bir noktaya gitmemizi engellemek" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD tarafından İngiltere'nin de aralarında yer aldığı sekiz Avrupa ülkesine tarife uygulama kararının ardından Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde olağanüstü basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına dünyanın son haftalarda çok çalkantılı bir hale geldiği ifadeleriyle başlayan Starmer, Grönland konusunda yaşanan anlaşmazlığa rağmen İngiltere'nin ABD ile yakın müttefik ve ortak olduğunu ve bunun yalnızca İngiltere'nin güvenliği için değil, çıkarları için de son derece önemli olduğunu söyledi. Grönland'ın statüsüne ilişkin kararın yalnızca Grönland halkına ve Danimarka'ya ait olduğunu da vurgulayan Starmer, "Bu hak temeldir ve biz bunu destekliyoruz" dedi.



"ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZMENİN DOĞRU YOLU TARİFELER DEĞİL"



Müttefiklere karşı gümrük tarifeleri uygulamanın tamamen yanlış olduğunu söylediğini vurgulayan Starmer, "Bu, ittifak içindeki anlaşmazlıkları çözmenin doğru yolu değildir. Grönland'ın güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabaların ekonomik baskıya gerekçe olarak sunulması yardımcı değildir" dedi.



"İNGİLTERE, PRAGMATİK BİR ÜLKEDİR"



ABD'nin tarife adımının ardından gerginliği tırmandırmama vurgusu yapan Starmer, "İngiltere, pragmatik bir ülkedir. Uzlaşma ararız, ortaklığa inanırız. Sloganlardan ziyade çözümleri tercih ederiz. İngiltere halkına zarar veren gösterişçi siyaset ve jest politikasına kapılmayız" dedi.



Starmer, "Sonuç olarak Avrupa'daki müttefiklerimizle, NATO içinde ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. Diyaloğu açık tutacağız. Uluslararası hukuku savunacağız ve Britanya halkının güvenliğini, yaşam standartlarını ve geleceğini korumak için hükümetin tüm gücünü hem içeride hem dışarıda kullanacağız" dedi.



"BİR TARİFE SAVAŞI KİMSENİN ÇIKARINA OLMAZ"



Basın toplantısında İngiltere'nin ABD'ye yönelik misilleme tarife uygulayıp uygulamayacağı yönünde bir soruya Starmer, "Bir tarife savaşı kimsenin çıkarına olmaz. Henüz o aşamaya gelmedik" şeklinde cevap verdi. Starmer, "Bir ticaret savaşında ülke genelindeki işletmeler, çalışmalar ve aileler darbe alacaktır. Bu nedenle söylediğim gibi yapacağım. Avrupalı müttefiklerimizle ve Başkan Trump'la temas kuracağım" dedi.



İngiltere'nin nasıl bir durumda böyle bir adım atabileceğine ilişkin bir soruya Starmer, "Müttefikleri tarifelerle tehdit etmek yanlış. Tamamen yanlış. Bir ticaret savaşı, bizim çıkarımıza değil dolayısıyla öncelikli vazifem, böyle bir noktaya gitmemizi engellemek. Odaklandığım şey bu ve böyle kalacak" dedi.



"AMERİKALILARLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEK ULUSAL ÇIKARIMIZ"



Starmer, "Savunma, güvenlik ve istihbarat söz konusu olduğunda Amerikalılarla çalışmayı sürdürmek ulusal çıkarımızdır" şeklinde konuştu. Starmer, İngiltere'nin ABD ile AB arasında bir tercih yapma zamanının gelip gelmediği yönündeki bir soruya ise, "İçinde bulunduğumuz an, birini diğerine tercih etme anı değil" şeklinde cevap verdi.



ABD Başkanı Trump'ın gerçekten Grönland'a askeri operasyon planladığını düşünüp düşünmediği yönündeki bir soruya Starmer, "Aslında düşünmüyorum. Bence bu, sakin bir tartışmayla çözülebilir ve çözülmelidir" ifadeleriyle cevap verdi.



"ABD İLE İLİŞKİLER İNGİLTERE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"



İngiltere'nin ABD'ye karşı daha sert bir tavır takınma zamanının gelip gelmediği şeklinde bir soruya cevabında Starmer, "ABD ile güvenlik, savunma ve istihbarat paylaşımı konusunda her gün 7/24 etkileşim halindeyiz. ABD ile İngiltere arasındaki istihbari ilişki, dünyadaki herhangi iki ülke arasındaki ilişkiden daha yakındır. Bu bizi, size ayrıntılarını açıklayamayacağım biçimlerde güvende tutuyor. Çok net bir şekilde söyleyebileceğim şey, bu bizi güvende tutuyor ve bu ülkede yaşayan her bir insan için bu hayati" dedi.