Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi! Ürdün Suudi Arabistan ve Mısır'la kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.



