18 Ocak 2026, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?

Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.01.2026 17:17
Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?

Suriye sahasında dengeler saatler içinde altüst oldu. Suriye ordusu ve bölgedeki aşiret güçlerinin, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarıyla ülkenin doğusunda kritik noktalar birer birer temizlendi. Tabka, Deyrizor, Deyr Hafir, Şeddadi ve Rakka’da kontrol el değiştirdi. Gözler şimdi terörden arındırılmayı bekleyen son mevzilere çevrildi.

Paylaşılan son harita, Suriye'de sahadaki askeri ve siyasi tablonun 24 saat içinde köklü biçimde değiştiğini gözler önüne seriyor. Fırat Nehri boyunca uzanan hatta, uzun süredir YPG/SDG kontrolünde bulunan birçok nokta, Suriye ordusu ve yerel aşiretlerin ilerleyişiyle terör unsurlarından temizlendi.

Özellikle Fırat'ın batısı ve güneyinde kalan bölgelerde terör örgütünün hareket alanı ciddi biçimde daraldı.

TABKA'DA TERÖR ÇÖKTÜ, KONTROL SAĞLANDI

Operasyonların en kritik ayaklarından biri Tabka oldu. Bir dönem terör örgütünün askeri ve lojistik merkezlerinden biri olarak kullanılan kentte, kontrol tamamen sağlandı. Tabka'nın temizlenmesiyle birlikte, Rakka hattına açılan kapı da fiilen kapanmış oldu.

Askeri kaynaklara göre Tabka, hem baraj hem de ulaşım hatları açısından stratejik öneme sahipti.

Suriye, AASuriye, AA

DEYRİZOR VE DEYR HAFİR: FIRAT'IN GÜNEYİ TEMİZLENDİ

Haritada yeşil alanların hızla genişlediği dikkat çekerken, Deyrizor ve Deyr Hafir'in terörden arındırılması sahadaki kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bu iki bölgenin temizlenmesiyle:

  • Fırat Nehri'nin güneyi büyük ölçüde güvence altına alındı
  • Terör örgütünün Irak sınırına uzanan hatları kesildi
  • Aşiretlerin kontrolü yeniden tesis edildi.

Suriye, AFPSuriye, AFP

ŞEDDADİ VE RAKKA'DA YPG/SDG GERİ ÇEKİLDİ

Operasyonların bir diğer önemli ayağı ise Şeddadi ve Rakka oldu. Uzun süredir YPG/SDG'nin sembolik ve fiili kontrol noktaları arasında yer alan bu bölgelerde, örgütün geri çekildiği ve sahadaki varlığının zayıfladığı bildiriliyor.

Rakka çevresinde:

  • YPG/SDG'nin kontrol alanı parçalandı
  • Kritik petrol ve lojistik hatları baskı altına alındı
  • Yerel aşiretlerin desteği belirleyici rol oynadı

Suriye, AASuriye, AA

HARİTA NE SÖYLÜYOR? TERÖRÜN ALANI DARALIYOR

Son harita incelendiğinde;

  • Suriye hükümeti ve aşiret güçlerinin kontrol ettiği alanların hızla genişlediği
  • YPG/SDG'nin ise kuzeydoğuya sıkıştığı
  • Özellikle Haseke çevresinde sınırlı bir alanla yetinmek zorunda kaldığı görülüyor.

Bu tablo, terör örgütünün sahadaki etkinliğinin kritik bir eşiğe geldiğine işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu AjansıKaynak: Anadolu Ajansı

GÖZLER TERÖRDEN KURTULMAYI BEKLEYEN SON MEVZİLERDE

Sahadaki son gelişmelerin ardından gözler, terör unsurlarının tutunmaya çalıştığı kuzeydoğu hattındaki kalan mevzilere çevrildi. Askeri ve siyasi kaynaklar, operasyonların süreceğini ve haritanın önümüzdeki günlerde bir kez daha değişebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, terör örgütünün manevra alanı her geçen gün daralıyor, yerel aşiretlerin tavrı dengeyi belirliyor, sahadaki gelişmeler, bölgesel diplomasiyle doğrudan bağlantılı ilerliyor.

Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimine geçit yok!Terörsüz Türkiye sürecini baltalama girişimine geçit yok! TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BALTALAMA GİRİŞİMİNE GEÇİT YOK!
Suriyelilerden temizlik kutlaması! YPG çöktü: Rejim asıl şimdi düştüSuriyelilerden temizlik kutlaması! YPG çöktü: Rejim asıl şimdi düştü SURİYELİLERDEN TEMİZLİK KUTLAMASI! YPG ÇÖKTÜ: REJİM ASIL ŞİMDİ DÜŞTÜ
Suriye’de Kürtler başka SDG başkaSuriye’de Kürtler başka SDG başka "SURİYE'DE KÜRTLER BAŞKA SDG BAŞKA"
Fırat Nehri su ve enerji açısından kritik önemdeFırat Nehri su ve enerji açısından kritik önemde FIRAT NEHRİ SU VE ENERJİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEMDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı? Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı? Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör