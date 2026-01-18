Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?
Suriye sahasında dengeler saatler içinde altüst oldu. Suriye ordusu ve bölgedeki aşiret güçlerinin, terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonlarıyla ülkenin doğusunda kritik noktalar birer birer temizlendi. Tabka, Deyrizor, Deyr Hafir, Şeddadi ve Rakka’da kontrol el değiştirdi. Gözler şimdi terörden arındırılmayı bekleyen son mevzilere çevrildi.
Paylaşılan son harita, Suriye'de sahadaki askeri ve siyasi tablonun 24 saat içinde köklü biçimde değiştiğini gözler önüne seriyor. Fırat Nehri boyunca uzanan hatta, uzun süredir YPG/SDG kontrolünde bulunan birçok nokta, Suriye ordusu ve yerel aşiretlerin ilerleyişiyle terör unsurlarından temizlendi.
Özellikle Fırat'ın batısı ve güneyinde kalan bölgelerde terör örgütünün hareket alanı ciddi biçimde daraldı.
TABKA'DA TERÖR ÇÖKTÜ, KONTROL SAĞLANDI
Operasyonların en kritik ayaklarından biri Tabka oldu. Bir dönem terör örgütünün askeri ve lojistik merkezlerinden biri olarak kullanılan kentte, kontrol tamamen sağlandı. Tabka'nın temizlenmesiyle birlikte, Rakka hattına açılan kapı da fiilen kapanmış oldu.
Askeri kaynaklara göre Tabka, hem baraj hem de ulaşım hatları açısından stratejik öneme sahipti.
DEYRİZOR VE DEYR HAFİR: FIRAT'IN GÜNEYİ TEMİZLENDİ
Haritada yeşil alanların hızla genişlediği dikkat çekerken, Deyrizor ve Deyr Hafir'in terörden arındırılması sahadaki kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Bu iki bölgenin temizlenmesiyle:
- Fırat Nehri'nin güneyi büyük ölçüde güvence altına alındı
- Terör örgütünün Irak sınırına uzanan hatları kesildi
- Aşiretlerin kontrolü yeniden tesis edildi.
ŞEDDADİ VE RAKKA'DA YPG/SDG GERİ ÇEKİLDİ
Operasyonların bir diğer önemli ayağı ise Şeddadi ve Rakka oldu. Uzun süredir YPG/SDG'nin sembolik ve fiili kontrol noktaları arasında yer alan bu bölgelerde, örgütün geri çekildiği ve sahadaki varlığının zayıfladığı bildiriliyor.
Rakka çevresinde:
- YPG/SDG'nin kontrol alanı parçalandı
- Kritik petrol ve lojistik hatları baskı altına alındı
- Yerel aşiretlerin desteği belirleyici rol oynadı
HARİTA NE SÖYLÜYOR? TERÖRÜN ALANI DARALIYOR
Son harita incelendiğinde;
- Suriye hükümeti ve aşiret güçlerinin kontrol ettiği alanların hızla genişlediği
- YPG/SDG'nin ise kuzeydoğuya sıkıştığı
- Özellikle Haseke çevresinde sınırlı bir alanla yetinmek zorunda kaldığı görülüyor.
Bu tablo, terör örgütünün sahadaki etkinliğinin kritik bir eşiğe geldiğine işaret ediyor.
GÖZLER TERÖRDEN KURTULMAYI BEKLEYEN SON MEVZİLERDE
Sahadaki son gelişmelerin ardından gözler, terör unsurlarının tutunmaya çalıştığı kuzeydoğu hattındaki kalan mevzilere çevrildi. Askeri ve siyasi kaynaklar, operasyonların süreceğini ve haritanın önümüzdeki günlerde bir kez daha değişebileceğini belirtiyor.
Uzmanlara göre, terör örgütünün manevra alanı her geçen gün daralıyor, yerel aşiretlerin tavrı dengeyi belirliyor, sahadaki gelişmeler, bölgesel diplomasiyle doğrudan bağlantılı ilerliyor.
