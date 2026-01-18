Suriye’de harita 24 saatte değişti! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?

Paylaşılan son harita, Suriye'de sahadaki askeri ve siyasi tablonun 24 saat içinde köklü biçimde değiştiğini gözler önüne seriyor. Fırat Nehri boyunca uzanan hatta, uzun süredir YPG/SDG kontrolünde bulunan birçok nokta, Suriye ordusu ve yerel aşiretlerin ilerleyişiyle terör unsurlarından temizlendi.

Özellikle Fırat'ın batısı ve güneyinde kalan bölgelerde terör örgütünün hareket alanı ciddi biçimde daraldı.

TABKA'DA TERÖR ÇÖKTÜ, KONTROL SAĞLANDI

Operasyonların en kritik ayaklarından biri Tabka oldu. Bir dönem terör örgütünün askeri ve lojistik merkezlerinden biri olarak kullanılan kentte, kontrol tamamen sağlandı. Tabka'nın temizlenmesiyle birlikte, Rakka hattına açılan kapı da fiilen kapanmış oldu.

Askeri kaynaklara göre Tabka, hem baraj hem de ulaşım hatları açısından stratejik öneme sahipti.