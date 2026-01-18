18 Ocak 2026, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Fransa'da şiddetli yağışlar: 5 vilayete sel uyarısı

Fransa'da şiddetli yağışlar: 5 vilayete sel uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.01.2026 13:55
Fransa’da şiddetli yağışlar: 5 vilayete sel uyarısı

Fransa'da şiddetli yağışların etkisindeki 5 vilayette sel uyarısı verildi.

Fransız meteoroloji ajansı MeteoFrance, ülkenin Herault, Aveyron ve Aude vilayetleri ile Korsika'ya bağlı iki vilayette şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Bu vilayetlerde iki gün sürecek yağışlar nedeniyle sel uyarısı verilirken, alarm seviyesi de "turuncu"ya yükseltildi.

MeteoFrance, yağış seviyesinin Herault vilayetinin dağlık bölgelerinde 220 milimetre, diğer vilayetlerde ise 150 milimetreye ulaşabileceğini bildirdi.

Herault vilayetine bağlı Montpellier'de park ve bahçeler şiddetli yağışlara karşı önlem olarak ziyarete kapatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’da şiddetli yağışlar: 5 vilayete sel uyarısı Fransa’da şiddetli yağışlar: 5 vilayete sel uyarısı Fransa’da şiddetli yağışlar: 5 vilayete sel uyarısı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör