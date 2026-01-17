Barzani Şara’nın Kürtlerle ilgili kararını memnuniyetle karşıladı

Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Şara'nın 16 Ocak'ta yayımladığı kararnameye ilişkin Arapça paylaşımda bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın ülkedeki Kürtlerin haklarıyla ilgili yayımladığı kararnameyi memnuniyetle karşıladığını belirten Barzani, "Kürtleri Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olarak tanıyan ve haklarını koruyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yeni Suriye'yi inşa etme ve herkesin haklarını güvence altına alma yolunda önemli ve doğru bir siyasi ve hukuki adımdır." ifadelerini kullandı.

Barzani, çoğulculuğun ve eşitliğin bölünme kaynağı değil güç kaynağı olarak görülmesinin istikrar ve barışın temel taşları olacağını, bunun ayrıca ulusal birlikteliği de güçlendireceğini vurguladı.

Bu kararnameye büyük değer verdiklerine vurgu yapan Barzani, şöyle devam etti:

"Bu kararların gerçek ve tam değeri ise bunların uygulanabilir yasalara dönüştürülmesinde ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için yakında yürürlüğe girecek Suriye Anayasası'na dahil edilmesinde yattığını vurguluyoruz."

Barzani, Suriye'de halkın tüm bileşenlerini kucaklayan bir devletin inşasına yönelik her çabayı desteklediklerine işaret ederek, "ülkedeki herkesin siyasi ve kültürel haklarının korunup güvence altına alınmasının bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sunacağına" dikkati çekti.

Suriyeli tüm tarafları bahsi geçen kararnamenin uygulanması için net mekanizmalar oluşturma ve barışçıl bir şekilde birlikte çalışmaya davet eden Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi olarak barış ve istikrarın sağlanması yolunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

AHMED EŞ-ŞARA'NIN KARARNAMESİ

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekmişti.