Şara’dan tarihi kararnameye imza! Kürtlerin statüsü ve kültürel kimliği güvence altına alındı

Devletin kültürel ve dilsel çeşitliliği koruma taahhüdü kapsamında, Kürt vatandaşların kendi miraslarını ve sanatlarını yaşatma, ana dillerini geliştirme haklarının güvence altına alındığı ifade edildi. Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilirken, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde okullarda seçmeli ders veya kültürel-eğitsel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verildi.

Kararnameyle ayrıca, 1962 yılında Haseke'de yapılan nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai uygulamalar iptal edildi. Daha önce kaydı bulunmayanlar da dâhil olmak üzere, Suriye'de yaşayan tüm Kürt kökenli kişilere tam eşit hak ve yükümlülüklerle Suriye vatandaşlığı verilmesi kararlaştırıldı.

"Nevruz" bayramı, baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir gün olarak Suriye genelinde resmi ücretli tatil ilan edildi. Devlet medyası ve eğitim kurumlarının kapsayıcı bir ulusal söylem benimsemesi zorunlu kılınırken, etnik köken veya dile dayalı her türlü ayrımcılık ve dışlama yasaklandı; etnik çatışmayı kışkırtan eylemlerin cezalandırılacağı bildirildi.

"BİR ARAP'IN BİR KÜRT'E ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Kürtlerin haklarını ve güvenliğini yasal güvence altına aldığını belirttiği bir kararnameye imza attı. Şara, kararnameyi imzalamadan önce yaptığı konuşmayı sosyal medya platformu X hesabından paylaştı.

Konuşmasında eşitlik ve birlik mesajı veren Ahmed Şara, aidiyet üzerinden üstünlük kurulamayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Allah, iyiliği ve takvayı aidiyetten üstün kılmıştır. Hayır, vallahi; bir Arap'ın bir Kürte, bir Türk'e veya başkasına hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah korkusu ve hangi milletten olursa olsun kişinin dürüstlüğüyle ölçülür."

Kürt halkına hitap eden eş-Şara, "Ey Kürt halkımız, Selahaddin'in torunları!" sözleriyle başladığı konuşmasında, Kürtlere zarar verileceğine dair iddialara inanılmaması gerektiğini belirterek, "Vallahi, size kim kötülükle dokunursa kıyamet gününe kadar hasmımızdır. Bizim hayatımız sizin hayatınızdır" dedi.

ZORLA GÖÇ ETTİRİLENLERE GERİ DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Ülkenin selameti, halkın refahı ve birliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan eş-Şara, kimsenin bu süreçten dışlanmayacağını ifade etti. Bu kapsamda Kürt halkının haklarını ve bazı özel durumlarını yasayla güvence altına alan özel bir kararname yayımladıklarını açıklayan eş-Şara, topraklarından zorla göç ettirilenlere de çağrıda bulundu.

Eş-Şara, silahlarını bırakmaları şartıyla, hiçbir koşul ve kısıtlama olmaksızın herkesin evlerine güvenle dönebileceğini belirterek, Kürt halkını ülkenin yeniden inşasına aktif şekilde katılmaya davet etti.

Konuşmasının sonunda birlik vurgusunu yineleyen Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, "Sizi bu vatanın inşasına etkin bir şekilde katılmaya, selameti ve birliğini korumaya ve bunun dışındaki her şeyi reddetmeye çağırıyorum. Başarı Allah'tandır" ifadelerini kullandı.

İŞTE MADDE MADDE O KARARNAME...

Kürt haklarını ve kimliğini güvence altına alan Suriye Cumhurbaşkanlığı bildirisinin tam metni:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir ve kültürel ve dilsel kimlikleri, çeşitli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliği korumaya kararlıdır ve Kürt vatandaşlarının ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını ve sanatlarını canlandırma ve ana dillerini geliştirme haklarını garanti eder.

Madde (3): Kürt dili ulusal dil olarak kabul edilir ve Kürtlerin nüfusun önemli bir yüzdesini oluşturduğu bölgelerdeki kamu ve özel okullarda seçmeli müfredatın bir parçası olarak veya kültürel ve eğitimsel bir faaliyet olarak öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): El-Hasakah Valiliği'nde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai kanunlar ve tedbirler yürürlükten kaldırılmıştır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, doğumları kayıt altına alınmamış olanlar da dahil olmak üzere, hak ve yükümlülüklerde tam eşitlik sağlanarak Suriye vatandaşlığı verilir.

Madde (5): Nevruz (21 Mart), Suriye Arap Cumhuriyeti genelinde baharı ve kardeşliği ifade eden ulusal bir bayram olarak resmi ücretli tatil olarak kabul edilir.

Madde (6): Devlet medyası ve eğitim kurumları kapsamlı bir ulusal söylem benimsemeye kararlıdır.

Etnik köken veya dil temelinde her türlü ayrımcılık veya dışlama kanunen yasaktır ve ulusal isyana teşvik eden herkes ilgili kanunlara göre cezalandırılacaktır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili merciler, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanması için gerekli yürütme talimatlarını, her biri kendi yetki alanı içinde olmak üzere, çıkaracaktır.

Madde (8): Bu kararname Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

UZMANLARIN ANALİZİ: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KOZLARI ELİNDEN ALINDI

A Haber yayınında değerlendiren Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Ahmed Şara'nın bu hamlesinin terörün tüm çoğalmalarını çürüttüğünü belirterek, Ülger, "Şara'nın açıklamasıyla SDG ve YPG'nin elindeki 'Kürt hakları' ve 'kültürel otonomi' gibi bütün kozlar onaylı" değerlendirmesinde bulundu.



Gazeteci Zafer Şahin ise terör örgütlerinin temsilcilerinden gelen itirazlara dikkat çekerek, Şahin, "Kandil'den gelen teröristlerin bu tarihi adımı bir oyalama taktiği olarak görüyor, onların rasyoneliteden ne kadar koptuğunu gösteriyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE PANİK: SALİH MÜSLİM'DEN "OYALAMA" İDDİASI

kapsamayı amaçlayan terör koridoru planları odaklarda büyük bir salgına yol açtı. Terör elebaşı Salih Müslim'in açıklamalarını aktaran sunucu Haktan Uysal, Müslim'in bu hamleyi bir taktik olarak ticareti ifade ederek, Müslim, "Bu kararname bir oyalama taktiğidir, SDG'nin PKK ile hiçbir bağlantısı yoktur" iddialarını paylaştı. Bu açıklamalarda emekli istihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, terörün ABD ve İsrail desteğiyle sürdürülmesini kaosa sürüklemek istediğini vurguladı.

CANLI YAYINDA SICAK DAKİKALAR: HALEP HATTI ALEV ALEV

Halep'in terör unsurlarından temizleme operasyonları devam ederken, canlı yayına yansıyan sıcak görüntüler sahadaki hareketliliğin patlamaların göz önüne serdi. Suriye terör hedeflerini ateş kapsamında bu kritik yoğunlukta, Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgedeki barış çabaları en üst düzeyde takip edilmeye devam ediyor.