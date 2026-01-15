15 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.01.2026 19:45 Güncelleme: 15.01.2026 20:04
Hollanda’da patlama paniği! Ortalık savaş alnına döndü

Hollanda'nın Utrecht şehrinde meydana gelen patlama sonrası bir evde yangın çıktı. Ölü ya da yaralı bilgisinin olmadığı patlamada bir sokak tahliye edildi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası bir evde yangın çıktı.

HOLLANDA'DA KORKUTAN PATLAMA!

Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, dar bir sokakta meydana gelen patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

Yetkililer, henüz patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Patlamanın olduğu tarihi sokakta bulunanlar tahliye edildi.

