Deyr Hafir’de terör kıskacı! YPG'ye geniş kapsamlı operasyon 17'den sonra mı?

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’ye yönelik operasyonlar hız kazanırken, gözler Deyr Hafir ve Meskene hattına çevrildi. Suriye ordusu Fırat’ın batısını terörden temizlemek için bölgeye geniş çaplı askeri sevkiyat yaparken, YPG’nin insani koridordan çıkmak isteyen sivillere ateş açarak halkı canlı kalkan olarak kullandığı bildirildi. A Haber ekibi, sıcak bölgedeki son durumu yerinden aktardı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, gözler Deyr Hafir ve Meskene bölgelerine çevrildi. Fırat'ın batısındaki terör varlığını tamamen temizlemek amacıyla harekete geçen Suriye ordusu bölgeye geniş çaplı sevkiyat yaparken, terör örgütü YPG'nin tahliye koridorunu kullanan sivillere ateş açarak bölgeden ayrılmalarını engellediği bildirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, sıcak bölgedeki son durumu yerinden aktardı. SURİYE ORDUSU'NDAN YPG'YE OPERASYON HAZIRLIĞI İNSANİ KORİDORDA TERÖR SALDIRISI Bölgede sivillerin tahliyesi için açılan koridorda terör örgütünün büyük bir provokasyona imza attığını belirten A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Bugün saat 09.00 itibarıyla insani koridor açıldı ancak YPG'li teröristler çıkmak isteyen sivillere ateş etmeye başladı. Sağlık ekipleri ve otobüsler sivillerin güvenli bir şekilde Halep merkeze nakli için hazır bekletiliyor fakat örgüt yolu kapatmış durumda." ifadelerini kullandı. Terör örgütünün daha önceki günlerde de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Geçgel, "Geçtiğimiz günlerde bölgeden çıkmak isteyen sivillere yönelik saldırılarda iki sivil hayatını kaybetmişti, bu sabah itibarıyla saldırılar yeniden yoğunlaştı." sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

(foto:AA) SURİYE ORDUSUNDAN BÖLGEYE DEV SEVKİYAT Fırat'ın batısını terörden arındırmak için askeri hareketliliğin arttığını dile getiren Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu Deyr Hafir ve Meskene bölgesine çok sayıda askeri birlik sevk etti. Terör örgütüne Fırat'ın doğusuna çekilmesi yönünde defalarca uyarı yapılmasına rağmen örgüt saldırılarına devam ediyor." dedi. Bölgedeki askeri hazırlıklara dikkat çeken Geçgel, "Ordu harekat komutanlığı her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu bildirdi. Bölgede Beyaz Baretliler ve sağlık ekipleri de teyakkuz halinde bekliyor." şeklinde konuştu.