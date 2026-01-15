Deyr Hafir’de terör kıskacı! PKK vatandaşların çıkışını kapattı: “Siviller canlı kalkan olarak kullanılıyor”
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’ye yönelik operasyonlar hız kazanırken, gözler Deyr Hafir ve Meskene hattına çevrildi. Suriye ordusu, Fırat’ın batısını terörden temizlemek amacıyla bölgeye geniş çaplı askeri sevkiyat yapıyor. YPG’nin ise insani koridordan çıkmak isteyen sivillere ateş açarak bölgeden ayrılmalarını engellediği bildirildi. Öte yandan A Haber’e açıklamalarda bulunan Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, gözler Deyr Hafir ve Meskene bölgelerine çevrildi. Fırat'ın batısındaki terör varlığını tamamen temizlemek amacıyla harekete geçen Suriye ordusu bölgeye geniş çaplı sevkiyat yaparken, terör örgütü YPG'nin tahliye koridorunu kullanan sivillere ateş açarak bölgeden ayrılmalarını engellediği bildirildi.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, sıcak bölgedeki son durumu yerinden aktardı.
İNSANİ KORİDORDA TERÖR SALDIRISI
Bölgede sivillerin tahliyesi için açılan koridorda terör örgütünün büyük bir provokasyona imza attığını belirten A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Bugün saat 09.00 itibarıyla insani koridor açıldı ancak YPG'li teröristler çıkmak isteyen sivillere ateş etmeye başladı. Sağlık ekipleri ve otobüsler sivillerin güvenli bir şekilde Halep merkeze nakli için hazır bekletiliyor fakat örgüt yolu kapatmış durumda." ifadelerini kullandı. Terör örgütünün daha önceki günlerde de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlatan Geçgel, "Geçtiğimiz günlerde bölgeden çıkmak isteyen sivillere yönelik saldırılarda iki sivil hayatını kaybetmişti, bu sabah itibarıyla saldırılar yeniden yoğunlaştı." sözleriyle dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
SURİYE ORDUSUNDAN BÖLGEYE DEV SEVKİYAT
Fırat'ın batısını terörden arındırmak için askeri hareketliliğin arttığını dile getiren Mehmet Geçgel, "Suriye ordusu Deyr Hafir ve Meskene bölgesine çok sayıda askeri birlik sevk etti. Terör örgütüne Fırat'ın doğusuna çekilmesi yönünde defalarca uyarı yapılmasına rağmen örgüt saldırılarına devam ediyor." dedi. Bölgedeki askeri hazırlıklara dikkat çeken Geçgel, "Ordu harekat komutanlığı her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu bildirdi. Bölgede Beyaz Baretliler ve sağlık ekipleri de teyakkuz halinde bekliyor." şeklinde konuştu.
SİVİLLER TERÖRÜN ESİRİ ALTINDA
Terör örgütünün bölgedeki Arap nüfusu baskı altında tuttuğunu vurgulayan Geçgel, "Deyr Hafir ve Meskene'de yaşayan sivil halkın tamamı Arap nüfustan oluşuyor ve şu an YPG'nin esareti altında bulunuyorlar. Terör örgütü yollara mayınlar ve el yapımı patlayıcılar döşeyerek sivillerin çıkışını tamamen imkansız hale getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını belirten Geçgel, "YPG her zamanki gibi sivilleri kendine kalkan yapmaya çalışıyor. Zaman zaman Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik kamikaze drone saldırıları da yine bu noktadan, Deyr Hafir'den gerçekleştiriliyor." sözleriyle terörün merkezini işaret etti.
17.00'DEN SONRA GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON BEKLENİYOR
Bölgede gerilimin zirve yaptığını ve operasyonun an meselesi olduğunu aktaran Mehmet Geçgel, "İnsani koridor akşam saat 17.00'ye kadar açık kalacak. Suriye ordusunun sivillerin tahliyesi için görüşmeleri ve uyarıları devam ediyor ancak bu saatin ardından bölgede geniş kapsamlı bir operasyonun başlaması an meselesi." diyerek kritik saati duyurdu.
A Haber ekranlarına konuk olan Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/SDG'nin sivillere yönelik uygulamalarını ve sahadaki son durumu değerlendirdi. Boyraz, örgütün daha önce Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de uyguladığı politikayı Deyr el-Hafir ve Meskene hattında da sürdürdüğünü belirterek, sivillerin çıkışının bilinçli şekilde engellendiğini söyledi.
Bölgede Suriye ordusuna ait bir kontrol noktasının bulunduğunu, birkaç kilometre ileride ise PKK/SDG'nin kontrol noktası kurduğunu aktaran Boyraz, terör örgütünün bu noktadan sivillerin çıkmasına izin vermediğini ifade etti. Gün boyunca kaçmaya çalışan sivillerle görüştüklerini belirten Boyraz, "Mikrofon uzattığımız sivillerin tamamı PKK'nın yolları kestiğini ve çıkmak isteyenlerin üzerine ateş açtığını söyledi" dedi.
Sivillerin tarlalardan, arazilerden ve kaçak yollardan kimi zaman araçlarla kimi zaman yürüyerek kaçabildiğini anlatan Boyraz, görüştükleri kişilerin büyük bölümünün gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Bir sivilin, yaklaşık 100 kişilik bir konvoyla birlikte ailesinin çıkışının engellendiğini dile getirdiğini aktardı.
Boyraz, sivillerin neden alıkonulduğu sorusuna ise görüştükleri herkesin aynı yanıtı verdiğini vurgulayarak, "PKK bizi canlı kalkan olarak kullanmak istiyor" ifadelerini paylaştı.
"PKK SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR"
Suriye yönetiminin ise daha önce Halep, Eşrefiye ve Şeyh Maksut'ta uyguladığı yöntemi izlediğini belirten Boyraz, belirli süreler tanınarak insani koridor açıldığını ve sivillerin güvenli şekilde çıkmasının istendiğini söyledi. Bugün için 09.00-17.00 saatleri arasında verilen sürede PKK'nın engellemeleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin çıkabildiğini aktaran Boyraz, sürenin uzatıldığını ve yarın da aynı saatler arasında sivillerin çıkışına izin verileceğinin duyurulduğunu belirtti. Yetkililerin, bu sürenin sonunda sivillerin çıkışı yine engellenirse ilgili noktaların vurulacağını açıkladığını ifade etti.
Bölgeye yapılan askeri sevkiyat ve takviyelerin Suriye yönetiminin kapsamlı bir hazırlık içinde olduğunu gösterdiğini dile getiren Boyraz, içerideki sivil sayısına ilişkin de bilgi verdi. Deyrizor hattında yaklaşık 30 bin, Meskene'de ise 8 ila 10 bin arasında sivil bulunduğunu belirten Boyraz, bu nüfusun büyük bölümünün Araplardan oluştuğunu ve çıkmak istediklerini ancak örgüt tarafından engellendiklerini söyledi.
Deyr el-Hafir ve Meskene'nin stratejik önemine de dikkat çeken Boyraz, bu bölgelerin Halep'e yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunduğunu hatırlattı. Halep'in Suriye'nin ticari ve sanayi başkenti olduğunu vurgulayan Boyraz, Deyr el-Hafir hattında Teşrin ve Tabka barajlarıyla birlikte elektrik üretim tesisleri ve içme suyu kaynaklarının yer aldığını söyledi. Bu bölgenin PKK'nın kontrolünde kalması hâlinde Halep'in içme suyunun kesilebileceğini ifade etti.
Terör örgütünün uzun süredir yürüttüğü propaganda savaşını da değerlendiren Boyraz, bu savaşın artık kaybedildiğini belirtti. Özellikle PKK/SDG'nin silah altına aldığı çocuklara dikkat çeken Boyraz, 13-14 yaşındaki kız çocuklarının intihar bombacısı olarak kullanıldığına dair görüntülerin uluslararası medyada yer aldığını hatırlattı. Bunun açık bir insanlık suçu ve savaş suçu olduğunu vurgulayan Boyraz, "PKK bir özgürlük hareketidir" algısının uluslararası kamuoyunda büyük ölçüde çöktüğünü söyledi.
