Gazze'de ateşkesin 2. aşaması olacak mı? Kahire'de görüşmeler başladı

İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ihlalleri devam ederken 2. aşamaya dair soru işaretleri arttı. Filistinli grupların Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere Kahire’de başladığı bildirildi.

El-Kahire el-Ahbariyye kanalına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, Kahire'de bir araya gelen Filistinli grupların ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere başladığını belirtti.

Görüşmelerin seyrine ve ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.