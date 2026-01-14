ABD Başkanı Donald Trump: Güvenlik gerekçesiyle Grönland'a ihtiyacımız var

Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, "ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önemde. Grönland'ın ABD'nin elinde olmasıyla NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelir. Eğer biz almazsak, Rusya ya da Çin alacaktır ve bu olmayacak" dedi.

"HAYATİ ÖNEMDE! BİZ ALMAZSAK RUSYA YA DA ÇİN ALACAK"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kopenhag'da ortak basın toplantısı düzenledi. NATO'nun desteğini arkalarında hissettiklerini belirten Nielsen, " Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var: Grönland, ABD'ye ait olmayacak, ABD tarafından yönetilmeyecek ve ABD'nin bir parçası olmayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.