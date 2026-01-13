ABD ile Tayvan arasında tarihi ticaret anlaşması

Tayvanlı müzakereciler, aylar süren görüşmelerin ardından Tayvan ile ABD arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin “genel bir mutabakata” varıldığını salı günü duyurdu.

Tayvan ve ABD, ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca ticaret ortağına yönelik aldığı önlemler kapsamında Tayvan menşeli ürünlere önce yüzde 32, ardından yüzde 20'ye düşürülen gümrük vergisi uygulamasının ardından, nisan ayında bir ticaret anlaşması için müzakerelere başlamıştı.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, sevkiyatlara uygulanan vergilerin daha da düşürülmesi ve özellikle yarı iletken (çip) ihracatına ek vergi getirilmesinin önlenmesi amacıyla, ABD'de yatırımları artırma ve savunma harcamalarını yükseltme sözü verdi.

Tayvan Ticaret Müzakereleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "ABD–Tayvan gümrük vergisi müzakerelerinin temel hedefi, vergilerin üst üste bindirilmediği karşılıklı indirimler sağlamak ve yarı iletkenler, yarı iletken türevleri ile diğer ürünler için 232. Madde kapsamında ayrıcalıklı muamele elde etmekti" denildi. Açıklamada, bu başlıklarda "genel bir mutabakata" ulaşıldığı ifade edildi.

Madde, ulusal güvenliğin tehdit altında olduğu durumlarda ABD'ye gümrük vergisi uygulama yetkisi tanıyan Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın bir bölümünü kapsıyor.

Açıklamada, "Taraflar şu anda nihai toplantının takvimini görüşüyor. Takvim netleştiğinde kamuoyuna duyuru yapılacak" ifadeleri yer aldı.

Tayvanlı ticaret yetkilileri ayrıca, müzakereler ve varılan anlaşmaya ilişkin kapsamlı bir bilgilendirmenin, muhalefetin kontrolündeki parlamento ile kamuoyuna sunulacağını belirtti.

"AMERİKAN TOPRAĞINDA ÜRETİM" VURGUSU

Tayvan, küresel ekonominin belkemiği olarak görülen yarı iletken çiplerin ve diğer elektronik ürünlerin üretiminde dünyanın önde gelen merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Trump daha önce Tayvan'ı ABD'nin çip endüstrisini "çalmakla" suçlamış, yönetimi de kritik teknolojilerin daha büyük bölümünün ABD topraklarında üretilmesini istediğini açıkça ortaya koymuştu.

ABD hükümeti, geçen yıl yarı iletkenler ve çip üretim ekipmanlarıyla ilgili olarak 232. Madde kapsamında soruşturmalar başlatmıştı.

Tayvan'ın ABD ile ticaret fazlası, 2024 yılında 73,9 milyar dolar ile ülkeler arasında yedinci sırada yer aldı.

ABD'ye yapılan ihracatın yarıdan fazlasını, yarı iletkenler başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri oluşturuyor.

Devlet Başkanı Lai, Trump yönetiminin desteğini kazanmak amacıyla savunma harcamalarını bu yıl GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerine çıkarmayı, 2030'a kadar ise yüzde 5'e yükseltmeyi taahhüt etti.

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi olan TSMC de ABD'deki yatırımlarına 100 milyar dolar ek yatırım yapacağını açıklamıştı.

Ancak Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Francois Chih-chung Wu, kısa süre önce AFP'ye yaptığı açıklamada, Tayvan'ın "en ileri teknolojiye sahip" çipleri ülke içinde üretmeye devam etmeyi planladığını vurguladı.