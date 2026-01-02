Zelenskiy’den Budanov kararı! Devlet başkanlığı ofisinin başına getirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında GUR Başkanı Budanov'u Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini, kendisine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı görevini teklif ettiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'nın şimdi güvenlik konuları, Ukrayna savunma ve güvenlik kuvvetlerinin geliştirilmesi ve diplomatik müzakerelere daha fazla odaklanması gerekiyor ve devlet başkanlığı ofisi öncelikle devlet için bu görevlerini yerine getirmekle görevli olacaktır. Ayrıca, Devlet Başkanlığı Ofisinin yeni başkanına, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve diğer gerekli liderler ve kurumlarla işbirliği içinde, devletimizin savunma ve kalkınmasının stratejik temellerini ve atılacak sonraki adımları güncellemesi ve onay için sunması talimatını verdim."

Budanov da Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin teklifini kabul ettiğini bildirdi.

39 yaşındaki Budanov, "Ukrayna'ya hizmet etmeye devam ediyorum. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı görevini ülkeye yönelik sorumluluğumun yeni bir aşaması olarak görüyorum." dedi.

GUR'da çalıştığı ekibine teşekkür eden Budanov, "Düşmanı yenmek, Ukrayna'yı savunmak ve adil bir barışa ulaşmak için üzerimize düşeni yapmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

YERMAK, 28 KASIM 2025'TE GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Zelenskiy, 28 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." demişti.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) 28 Kasım sabah saatlerinde, yolsuzlukla mücadalesi kapsamında yürütülen bir soruşturma nedeni ile Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.