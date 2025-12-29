Meksika'da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde trenin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Olayda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandığı bildirildi.
Meksika'nın güneyindeki pazar günü Oaxaca eyaletindeki bir tren raydan çıktı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yaralılardan 36'sı hastaneye kaldırılırken, diğerlerinin durumunun hafif olduğu bildirildi. Deniz Kuvvetleri Sekreterliği (Semar), kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
13 ÖLÜ 98 YARALI
Semar, arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında 360 deniz personeli, 20 araç, dört kara ambulansı, üç hava ambulansı ve bir taktik dronun görevlendirildiğini açıkladı. Yetkililer tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için makamlarla koordineli çalışmanın sürdüğünü belirtti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin yaralandığını, bunlardan beşinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Sheinbaum, yaralıların Matias Romero ve Salina Cruz'daki IMSS hastaneleri ile Juchitan ve Ixtepec'teki IMSS-Bienestar hastanelerinde tedavi altına alındığını ifade etti.
Devlet Başkanı Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Müsteşarı'na olay yerine giderek ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdiğini, müdahale çalışmalarının ise İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edileceğini kaydetti. Sheinbaum, Oaxaca Valisi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.
