Meksika’da tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

FOTO: AFP

13 ÖLÜ 98 YARALI

Semar, arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında 360 deniz personeli, 20 araç, dört kara ambulansı, üç hava ambulansı ve bir taktik dronun görevlendirildiğini açıkladı. Yetkililer tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için makamlarla koordineli çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin yaralandığını, bunlardan beşinin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Sheinbaum, yaralıların Matias Romero ve Salina Cruz'daki IMSS hastaneleri ile Juchitan ve Ixtepec'teki IMSS-Bienestar hastanelerinde tedavi altına alındığını ifade etti.

Devlet Başkanı Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları Müsteşarı'na olay yerine giderek ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdiğini, müdahale çalışmalarının ise İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edileceğini kaydetti. Sheinbaum, Oaxaca Valisi ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.