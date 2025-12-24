Nijerya’da camiye bombalı saldırı! 7 kişi hayatını kaybetti

24 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.12.2025 22:13 Güncelleme: 24.12.2025 22:14
Nijerya'nın Borno eyaletinde bulunan Maiduguri'de akşam namazı sırasında camiye bombalı saldırı gerçekleşti. Yerel kaynaklar patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, resmi makamlardan ölü ve yaralı bilgisine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NİJERYA'DA CAMİYE BOMBALI SALDIRI

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.Patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

