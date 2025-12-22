Nijerya’da terör örgütü Boko Haram’a operasyon: 17 terörist etkisiz halde

Ülkede teröristlere yönelik "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba yaptığı yazılı açıklamada, ordu ile yerel avcıların işbirliğinde 20 Aralık'ta Borno eyaletinde bağlı Sojiri ve Kayamla köylerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.



Uba, operasyonlarda 17 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.



Operasyonlarda terörist sığınaklarının imha edildiğini aktaran Uba, onlara ait çok sayıda motosiklet, bisiklet, gıda ürünleri, silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.



Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

