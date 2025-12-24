Moskova’da bir haftada 2. patlama: 2 polis memuru öldü

Rusya'da büyük suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, yaptığı açıklamada güney Moskova'da iki trafik polisinin ölmesine yol açan bir olayın araştırıldığını duyurdu.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, olay yerinde inceleme yapıldığı ve tıbbi ve patlayıcı incelemeleri de içeren adli analizlerin yürütüldüğü belirtildi.

Rus televizyonlarında yayınlanan görüntülere göre, bölge güvenlik çemberine alındı ve çok sayıda polis sevk edildi. Görgü tanıkları, patlamanın yerel saatle 01.30 sularında (Salı günü 22.30 GMT) meydana geldiğini söyledi.

RUS KORGENERAL'E PUSU KURULMUŞTU

Olay, pazartesi günü park halindeki aracının altına yerleştirilen patlayıcıyla öldürülen Korgeneral Fanil Sarvarov'un hayatını kaybettiği noktaya yakın bir bölgede yaşandı. Sarvarov, Rus Genelkurmayı'nın eğitim dairesi başkanı olarak görev yapıyordu.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana, Rus askeri yetkilileri ve Kremlin yanlısı isimleri hedef alan birçok saldırının arkasında Kiev yönetimi olduğu öne sürülüyor. Ukrayna, bu saldırıların bazılarının sorumluluğunu üstlenmiş olsa da, pazartesi günkü olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.