Gözler Trump’ta! ABD Başkanı Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ne açıklayacak?

ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin iyice tırmandığı bir dönemde, Başkan Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün bir duyuru yapacağı açıklandı.

Beyaz Saray'dan gönderilen Trump'ın günlük programına göre, söz konusu duyuru bugün yerel saatle 16.30'da (TSİ 00.30) yapılacak.

Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde Noel tatilini geçiren ABD Başkanı Trump'a, basın toplantısında, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Donanma Sekreteri John Phelan eşlik edecek.

Beyaz Saray, söz konusu duyurunun konusu hakkında bilgi paylaşmazken, duyurunun ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin iyice arttığı bir dönemde yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, söz konusu duyurunun ABD donanmasına yeni katılacak gemilerin inşasıyla ilgili olabileceği iddia edildi.

ABD yönetimi, son olarak "yaptırım kapsamındaki" tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerine el koyacaklarını açıklamıştı.