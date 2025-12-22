ABD’den Tayland ve Kamboçya barış anlaşmasını uygulama çağrısı

Tayland ile Kamboçya askerleri arasında yaşanan çatışmaların ardından evlerini terk etmek zorunda kalan Taylandlı siviller, 9 Aralık 2025’te Tayland’ın Surin eyaletindeki bir tahliye merkezinde dinleniyor. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmalar sonrası, çok sayıda sınır bölgesinde yaşayan 500 binden fazla köylü tahliye edildi. (İHA)



Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.



Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN