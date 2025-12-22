ABD’den Tayland ve Kamboçya barış anlaşmasını uygulama çağrısı

22 Aralık 2025, Pazartesi
22.12.2025
ABD, Kamboçya ve Tayland'a sınır hattındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nın tam olarak uygulanması çağrısını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Kamboçya ve Tayland'a çatışmaları sona erdirmeleri, ağır silahları geri çekmeleri, kara mayınlarının döşenmesine son vermeleri ve mayın temizliğini hızlandıracak ve sınır sorunlarını ele alacak süreçleri içeren Kuala Lumpur Barış Anlaşması'nı tamamen uygulamaları çağrısını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dışişleri bakanlarının "Kamboçya ve Tayland'ın çatışmayı sona erdirme taahhütlerine tam olarak uymalarını desteklemek" amacıyla bugün yapması planlanan toplantının da memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Tayland-Kamboçya sınırı (İHA)Tayland-Kamboçya sınırı (İHA)

TAYLAND-KAMBOÇYA ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan bir anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya askerleri arasında yaşanan çatışmaların ardından evlerini terk etmek zorunda kalan Taylandlı siviller, 9 Aralık 2025’te Tayland’ın Surin eyaletindeki bir tahliye merkezinde dinleniyor. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmalar sonrası, çok sayıda sınır bölgesinde yaşayan 500 binden fazla köylü tahliye edildi. (İHA)Tayland ile Kamboçya askerleri arasında yaşanan çatışmaların ardından evlerini terk etmek zorunda kalan Taylandlı siviller, 9 Aralık 2025’te Tayland’ın Surin eyaletindeki bir tahliye merkezinde dinleniyor. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmalar sonrası, çok sayıda sınır bölgesinde yaşayan 500 binden fazla köylü tahliye edildi. (İHA)

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

ABD’den Tayland ve Kamboçya barış anlaşmasını uygulama çağrısı ABD’den Tayland ve Kamboçya barış anlaşmasını uygulama çağrısı ABD’den Tayland ve Kamboçya barış anlaşmasını uygulama çağrısı
