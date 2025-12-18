ABD kabul etti: 67 kişinin öldüğü uçak kazasında ordu pilotunun hatası var

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinden birinin açtığı davaya hükümetin avukatları tarafından verilen resmi yanıtta konuya ilişkin değerlendirmeler yapıldı.



Buna göre, hava trafik kontrolörünün görsel ayrım prosedürlerini ihlal etmesi nedeniyle hükümetin kazada kısmen sorumlu olduğu kabul edildi.



Ayrıca, ordu helikopter pilotunun yolcu uçağını görme ve kaçınma konusundaki hatasından da hükümet sorumlu tutuldu.



BAŞKENT WASHİNGTON'DA UÇAK KAZASI



ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.



Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.



Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.



Hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

