12 Aralık 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.12.2025 06:37
Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

SON DAKİKA! Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör