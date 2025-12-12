12 Aralık 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri ABD başkanı Trump'tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray "Minecraft" ile duyurdu

ABD başkanı Trump'tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray "Minecraft" ile duyurdu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.12.2025 18:48
ABD başkanı Trump’tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray Minecraft ile duyurdu

Beyaz Saray, Trump’ı Minecraft karakteriyle duyurdu. Yeni vergi yasasıyla oyun şirketleri Ar-Ge masraflarını aynı yıl vergiden düşebilecek. Düzenlemenin sektöre 67 milyar dolar avantaj sağlaması bekleniyor.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşım gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Minecraft karakteri şeklinde gösterildiği görsel, "ABD'nin en oyun meraklı başkanı" ifadesiyle sunuldu.

"OYUN MERAKLISI BAŞKAN"

"TARİHİN EN PRO-GAMER BAŞKANI"

Beyaz Saray, yeni düzenlemeyi duyurmak için farklı bir yöntem izledi. Trump'ın Minecraft karakterine dönüştürüldüğü görsel paylaşılarak kendisi "tarihin en pro-gamer başkanı" olarak nitelendirildi. Bu eğlenceli paylaşımın ardında ise oyun sektörü için kritik bir yasal düzenleme yer aldı.

AR-GE MASRAFLARI AYNI YIL VERGİDEN DÜŞÜLECEK

Trump'ın paylaşılan bu görselle birlikte oyun geliştiricilerine bir müjde verdiği belirtildi. İmzalanan yeni vergi yasası kapsamında, video oyunu şirketleri artık araştırma-geliştirme (Ar-Ge) masraflarını aynı yıl içinde tamamen vergiden düşebilecek. Eski düzenlemede şirketlerin bu masrafları 5 yıla yayması gerekiyordu.

Beyaz Saray’ın resmi X hesabından yapılan paylaşımBeyaz Saray’ın resmi X hesabından yapılan paylaşım

67 MİLYAR DOLARLIK VERGİ AVANTAJI

Yapılan yasa değişikliğinin sektör üzerindeki mali etkisi de açıklandı. Yeni düzenlemenin özellikle Amerikan oyun sektörüne yaklaşık 67 milyar dolarlık bir vergi avantajı sağlaması bekleniyor.

ABD başkanı Trump’tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray Minecraft ile duyurdu
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD başkanı Trump’tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray Minecraft ile duyurdu ABD başkanı Trump’tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray Minecraft ile duyurdu ABD başkanı Trump’tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray Minecraft ile duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör