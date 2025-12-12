ABD başkanı Trump'tan oyun dünyasına 67 milyar dolarlık jest! Beyaz Saray "Minecraft" ile duyurdu
Beyaz Saray, Trump’ı Minecraft karakteriyle duyurdu. Yeni vergi yasasıyla oyun şirketleri Ar-Ge masraflarını aynı yıl vergiden düşebilecek. Düzenlemenin sektöre 67 milyar dolar avantaj sağlaması bekleniyor.
Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşım gündem oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Minecraft karakteri şeklinde gösterildiği görsel, "ABD'nin en oyun meraklı başkanı" ifadesiyle sunuldu.
"TARİHİN EN PRO-GAMER BAŞKANI"
Beyaz Saray, yeni düzenlemeyi duyurmak için farklı bir yöntem izledi. Trump'ın Minecraft karakterine dönüştürüldüğü görsel paylaşılarak kendisi "tarihin en pro-gamer başkanı" olarak nitelendirildi. Bu eğlenceli paylaşımın ardında ise oyun sektörü için kritik bir yasal düzenleme yer aldı.
AR-GE MASRAFLARI AYNI YIL VERGİDEN DÜŞÜLECEK
Trump'ın paylaşılan bu görselle birlikte oyun geliştiricilerine bir müjde verdiği belirtildi. İmzalanan yeni vergi yasası kapsamında, video oyunu şirketleri artık araştırma-geliştirme (Ar-Ge) masraflarını aynı yıl içinde tamamen vergiden düşebilecek. Eski düzenlemede şirketlerin bu masrafları 5 yıla yayması gerekiyordu.
