Trump'tan Meksika'ya su tehdidi: "Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak"
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın iki ülke arasında su anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada suyu serbest bırakılmaması halinde Meksika'ya yüzde 5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika'yı hedef aldı.
Meksika'nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas'ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye 800 bin akre-fit'ten fazla su borçlu. ABD'nin, 31 Aralık'tan önce Meksika'nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.,
"BELGELERİ ONAYLADIM"
Meksika'nın şu ana dek ABD'nin bu konudaki çağrılarını yanıtsız bıraktığını ve bu nedenle Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Trump,"Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım. Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika'nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek? Monaco maçı ihtimali netleşti
- MGM'den sarı alarm: Bu soğuk boşuna değil! Kar radara girdi, İstanbul için geri sayım
- Geminid meteor yağmuru 2025: Türkiye'den ne zaman izlenebilecek?
- 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Başvuru, ücret ve celp takvimi
- Doğum izni süresi uzuyor: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni haklar
- 82 ve 83 plaka geliyor mu? Türkiye’de il sayısı artabilir: Yeni liste açıklandı
- A101'e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı
- Memura en düşük 60.000 TL maaş! Seyyanen zam+2 formüllü hesap: Öğretmen, polis...
- Dondurucu hava İstanbul'da! Yağışlar şiddetlenecek, sokaklar bembeyaz olacak
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi geliyor mu?
- GTA 6 için yeni tarih: Oyuncular bekleyişte! GTA 6 resmi çıkış tarihi ne zaman?
- 2026 Baba Vanga kehanetleri gündemde: Baba Vanga kimdir?