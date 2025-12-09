Trump'tan Meksika'ya su tehdidi: "Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak"

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika'yı hedef aldı.

Meksika'nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas'ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye 800 bin akre-fit'ten fazla su borçlu. ABD'nin, 31 Aralık'tan önce Meksika'nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.,