09 Aralık 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Meksika'ya su tehdidi: "Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak"

Trump'tan Meksika'ya su tehdidi: "Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.12.2025 04:24 Güncelleme: 09.12.2025 04:26
Trump’tan Meksika’ya su tehdidi: Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın iki ülke arasında su anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek uyarıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada suyu serbest bırakılmaması halinde Meksika'ya yüzde 5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika'yı hedef aldı.

Meksika'nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas'ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD'ye 800 bin akre-fit'ten fazla su borçlu. ABD'nin, 31 Aralık'tan önce Meksika'nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.,

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meksika'ya su ihlaline devam etmesi halinde yüzde 5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını içeren belgeyi onayladığını bildirdi. (X- Ekran Görüntüsü)ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meksika'ya su ihlaline devam etmesi halinde yüzde 5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını içeren belgeyi onayladığını bildirdi. (X- Ekran Görüntüsü)

"BELGELERİ ONAYLADIM"

Meksika'nın şu ana dek ABD'nin bu konudaki çağrılarını yanıtsız bıraktığını ve bu nedenle Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Trump,"Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika'ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım. Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika'nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" açıklamasında bulundu.

ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti!ABD Meksika’yı yanlışlıkla işgal etti! ABD MEKSİKA'YI YANLIŞLIKLA İŞGAL ETTİ!
ABD’den Nvidia’nın H200 çiplerine Çin yolu açıldıABD’den Nvidia’nın H200 çiplerine Çin yolu açıldı ABD'DEN NVİDİA'NIN H200 ÇİPLERİNE ÇİN YOLU AÇILDI
Tayland-Kamboçya savaşı başladı!Tayland-Kamboçya savaşı başladı! TAYLAND-KAMBOÇYA SAVAŞI BAŞLADI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Meksika’ya su tehdidi: Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak Trump’tan Meksika’ya su tehdidi: Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak Trump’tan Meksika’ya su tehdidi: Serbest bırakılmazsa gümrük vergisi uygulanacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör