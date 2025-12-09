ABD Başkanı Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Çok güçlü bir ordu ve ülke inşa etti

09 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 16:04 Güncelleme: 09.12.2025 16:08
ABD Başkanı Donald Trump, verdiği son röportajda küresel meselelere dair kritik açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözlerle bahsetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Trump “Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Politico'ya verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve küresel meselelere dair son durumu değerlendirdi.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE VE ORDU İNŞA ETTİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile arasının çok iyi olduğunu vurgulayan Trump "Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum. Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı" dedi.

