İsrail’den yeni işgal sinyali mi? Katillerden Ürdün sınırına örme duvar!

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, kuzeydoğusundaki Ürdün sınırına ilk aşamada iki ayrı bölümde yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda bir sınır duvarı inşasına başlandığını bildirdi.



Söz konusu duvarın, Akabe Körfezi'ndeki Eilat kentinden kuzeyde Golan Tepeleri'ne kadar yaklaşık 500 kilometre boyunca uzatılmasının planlandığı ve 5,5 milyar İsrail şekele (yaklaşık 1,70 milyar dolar) mal olacağı paylaşıldı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, duvarın (Filistin topraklarından gasbedilen) yerleşimleri güçlendireceği, silah kaçakçılığını önleyeceğini ve "İran'ın bölgede vekilleri üzerinden doğuda bir cephe açma çabasına bir darbe indireceğini" savundu.



NE OLMUŞTU?



İsrail, Ürdün sınırından silah kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 2024'ten itibaren sınırda bir duvar inşa edilmesi için girişimler başlattığını duyurmuştu.



İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de Haziran 2025'te Ürdün sınırında yeni bir tümen kurularak 10 binden fazla askerin buraya konuşlandırılması kararını onaylamıştı.



İşgal altındaki Batı Şeria boyunca Filistin beldelerini kuşatan İsrail'in 2. İntifada'dan sonra ördüğü, Filistinlilerin "Utanç Duvarı" diye isimlendirdiği "Ayrım Duvarı", bölgede "işgalin" sembol manzaralardan biri olarak değerlendiriliyor.



İsrail bunun yanı sıra 2007'ten itibaren deniz, hava ve karadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin çevresine de "yüksek tekonoloji güvenlik donanımlı" diye tanımladığı duvar örmüştü. Tel Aviv yönetimi, işgalini sürdürdüğü Lübnan sınırı çevresine de duvar inşa etmeyi, mevcut bariyeri güçlendirmeyi sürdürüyor.



İsrail'in aynı şekilde Suriye sınırındaki bariyeri de güçlendirdiği ve genişlettiği de basındaki haberlere yansımıştı.

