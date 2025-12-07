Suriye’nin başkenti Şam’da patlama paniği!

07 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.12.2025 16:53
Suriye'de devrimin 1. yıl dönümünde kutlama hazırlıklarının yapıldığı başkent Şam'da panik anlar yaşandı. Emevi Meydanı’nda yaşanan patlamada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki işlek bir caddede patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Şam'ın en yoğun bölgelerinden biri olan ve Emevi Meydanı'na bağlanan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, bir parkın yakınında yerleştirilen bir bomba patladı.

DEVRİMİN YIL DÖNÜMÜ HAZIRLIKLARI YAPILIYORDU

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edilirken ilk belirlemelere göre, patlamada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Emevi Meydanı'nda, devrik rejimin düşüşünün yıl dönümü nedeniyle kutlama hazırlıkları yapılıyordu.

