Trump’tan Ronaldo’ya teşekkür: Ondan daha iyisini bulamazsınız

06 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.12.2025 21:32
ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Beyaz Saray’da ağırladığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun ziyaretten sonra kendisini arayarak teşekkür ettiğini açıkladı. Ronaldo’dan övgüyle bahseden Trump, “Ondan daha iyisini bulamazsınız” ifadelerini kullandı.

Trump, Truth Social hesabından Ronaldo'nun Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ronaldo'dan övgüyle bahseden Trump, paylaşımında, "Cristiano Ronaldo, büyük futbolcu, bu haftaki Beyaz Saray ve Oval Ofis turu için bana teşekkür etmek üzere az önce aradı." ifadelerine yer verdi.

Ronaldo'nun sadece bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da "inanılmaz bir adam" olduğunu vurgulayan Trump, "Ondan daha iyisini bulamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi futbol kulübü Al Nassr'da top koşturan Ronaldo, 18 Kasım'da Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna verdiği akşam yemeğine katılmıştı.

Trump, davetlilere yaptığı konuşma esnasında, Portekizli yıldız sporcuya da katılımından dolayı teşekkür etmiş ve en küçük oğlu Barron William Trump'ın Ronaldo'nun "büyük bir hayranı" olduğunu söylemişti.

