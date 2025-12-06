Güney Afrika’da hostele silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da bir hostelin içinde bulunan kaçak bara silahla rastgele ateş açıldı. Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Saldırının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Güney Afrika, dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip. Ülkede 2024 yılında 26 binden fazla cinayet işlenirken, günde ortalama 70'ten fazla cinayet kayda geçti.