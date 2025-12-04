İsrail Lübnan’da bir binayı vurdu

04 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 16:34 Güncelleme: 04.12.2025 16:45
İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Mahruna kasabasında bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine bağlı noktaların işaretlendiği iki farklı harita paylaştı. Adraee, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceğini belirtti. Paylaşılan haritalarda biri Nebatiye'ye bağlı Caba, diğeri Sur'a bağlı Mahruna'da olmak üzere işaretlenen iki binadan uzak durulmasını isteyen Sözcü Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti.

İSRAİL LÜBNAN'DA BİR BİNAYI BÖYLE VURDU

İsrail ordusu, Adraee'nin yaptığı açıklamadan yaklaşık 15 dakika sonra Lübnan'ın güneyindeki Mahruna kasabasında bir binaya hava saldırısı düzenledi.

