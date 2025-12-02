İşgalci İsrail bir gazeteciyi daha katletti!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ederken kameraları ve hakikati hedef almayı sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden bir acı haber daha geldi. İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), görevini yapmaya çalışan Filistinli gazeteci Mahmud Vadi'yi hedef aldı.