İşgalci İsrail bir gazeteciyi daha katletti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.12.2025 19:03
Gazze Şeridi’nde sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, gerçeğin sesini kısmak için yine basını hedef aldı. Han Yunus kentinde İHA ile düzenlenen nokta atışı saldırıda Filistinli gazeteci Mahmud Vadi şehit oldu.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ederken kameraları ve hakikati hedef almayı sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden bir acı haber daha geldi. İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), görevini yapmaya çalışan Filistinli gazeteci Mahmud Vadi'yi hedef aldı.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

İsrail saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Mahmud Vadi için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Vadi'nin ailesi, yakınları ve basın mensubu arkadaşları hazır bulundu.

Büyük bir üzüntünün hakim olduğu törende, İsrail'in basına yönelik saldırılarına tepki yağdı. Mahmud Vadi'nin naaşı, meslektaşlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

