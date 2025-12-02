Bakan Fidan’dan Brüksel’e önemli temaslar!

02 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 21:00 Güncelleme: 02.12.2025 22:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de önemli temaslar gerçekleştiriyor. Bakan Fidan Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü.

KALLAS İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, ardından Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

