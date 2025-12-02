Bakan Fidan’dan Brüksel’e önemli temaslar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Marta Kos ile görüştü.

KALLAS İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, ardından Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.