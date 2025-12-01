Putin ve Witkoff görüşmesi ne zaman? Rusya'dan açıklama
ABD'de barış planı kapsamında Rusya ve Ukrayna müzakereleri sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüşmesine ilişkin Moskova'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Witkoff'un yarın Moskova’da görüşeceğini belirtti.
Putin'in yarınki Rusya-ABD temaslarına hazırlık olarak bugün kapalı kapılar ardında görüşmeler yapacağını kaydeden Peskov, "Witkoff ile görüşme yarın için planlanıyor. Dün kendisi de bundan bahsetti" dedi. Rus sözcü, görüşmenin öğleden sonra planlandığını sözlerine ekledi.