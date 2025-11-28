Louvre’dan Avrupalı olmayan ziyaretçilerin girişine yüzde 45 zam

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen 88 milyon dolarlık soygunun ardından eleştirilerin hedefi olan müze, alt yapısını geliştirme kararı almıştı. Müzenin güvenliğinin arttırılması, alt yapısının da güçlendirilmesini isteyen müze yönetimi çareyi bilet fiyatlarını arttırmakta buldu. Müzenin yönetim kurulu, Avrupa dışındaki turistler için giriş ücretlerine yüzde 45 zam yapıldığını duyurdu. 14 Ocak 2026 tarihinden itibaren dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesini gezmek isteyen Avrupa Ekonomik Bölgesi (AB, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) dışından gelen turistler, artık kişi başı 32 euro ödeyecek. Avrupalı olmayan turist grupları ise yeni ücretlendirmeye göre 28 euro ödeme yapacak. Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, modernizasyon çalışmalarına destek oluşturması amaçlanan giriş ücretlerine her yıl yüzde 10 ila 20 euroluk zam yapılması planlandığı kaydedildi.Louvre Müzesi, geçen yıl çoğunluğu yurtdışından olmak üzere yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı. Müze yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ziyaretçilerin onda birinden fazlasının ABD'den gelenler, yaklaşık yüzde 6'sı ise Çin'den gelenler oluşturdu. Müzeyi bir günde ziyaret eden 30 binlik ziyaretçinin büyük bir kısmı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ocak ayında yaptığı bir açıklamada, aşırı kalabalıkla başa çıkmak için yeni bir alana taşınacağını söylediği Mona Lisa tablosunu görmek için müzeye akın ediyor.