Filistin’i adım adım yutan kirli plan deşifre oldu! İşgalin taşeronu 4 karanlık yapı| İşte Batı Şeria’yı kan gölüne çeviren o sinsi örgütler

(foto:ahaber.com.tr arşiv)

"1 MİLYON YAHUDİ" HEDEFİ VE DAĞLIK ALAN STRATEJİSİ

Bu planın sahadaki ideolojik motoru olan Guş Emunim hareketi, "İnançlılar Bloğu" adıyla 1974'ten beri faaliyet gösteriyor. Batı Şeria'ya 1 milyon Yahudi yerleştirmeyi hedefleyen hareket, yerleşim bloklarını birbirine bağlayan yollar inşa ederek ve Nablus ile Ramallah çevresinde kritik yerleşimleri kurarak işgali kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Guş Emunim'in örgütsel kanadı olarak bilinen Amana hareketi ise yeni yerleşimlerin inşaat sürecini yönetiyor. Amana, özellikle dağlık bölgeleri "Yahudi halkı için tek rezerv alan" olarak tanımlayarak, ovalardan ve kıyılardan getirilen nüfusu bu stratejik noktalara yerleştiriyor.