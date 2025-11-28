Filistin'i adım adım yutan kirli plan deşifre oldu! İşgalin taşeronu 4 karanlık yapı| İşte Batı Şeria'yı kan gölüne çeviren o sinsi örgütler
İsrail ordusunun Batı Şeria'ya yönelik aralıksız saldırıları ve baskınları, bölgedeki yasa dışı yerleşimleri genişletmek isteyen sistematik bir planın parçası olarak işliyor. Filistin topraklarını gasbetmek ve bölgeyi demografik olarak dönüştürmek amacıyla hareket eden "Guş Emunim", "Amana", "Nahala" ve "Elad" isimli dört hareket, işgalin sahadaki karanlık yüzü olarak dikkat çekiyor.
İşgal stratejisinin temelleri, İsrail'in 1967 yılında Batı Şeria'yı işgal etmesiyle atıldı. Dönemin İsrail hükümeti tarafından devreye sokulan ve "Allon Planı" olarak bilinen proje, "askeri ve güvenlik gerekçeleri" bahanesiyle Filistin topraklarına el konulmasının önünü açtı. Stratejik derinlik, su kaynaklarının kontrolü ve savunma hattı oluşturma iddiasıyla başlatılan bu süreç, bugün Batı Şeria'da 700 binden fazla İsraillinin yaşadığı yasa dışı yerleşimlerin hukuki ve lojistik zeminini oluşturdu.
"1 MİLYON YAHUDİ" HEDEFİ VE DAĞLIK ALAN STRATEJİSİ
Bu planın sahadaki ideolojik motoru olan Guş Emunim hareketi, "İnançlılar Bloğu" adıyla 1974'ten beri faaliyet gösteriyor. Batı Şeria'ya 1 milyon Yahudi yerleştirmeyi hedefleyen hareket, yerleşim bloklarını birbirine bağlayan yollar inşa ederek ve Nablus ile Ramallah çevresinde kritik yerleşimleri kurarak işgali kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Guş Emunim'in örgütsel kanadı olarak bilinen Amana hareketi ise yeni yerleşimlerin inşaat sürecini yönetiyor. Amana, özellikle dağlık bölgeleri "Yahudi halkı için tek rezerv alan" olarak tanımlayarak, ovalardan ve kıyılardan getirilen nüfusu bu stratejik noktalara yerleştiriyor.
AŞIRI SAĞCI BAKANLARDAN RADİKAL GRUPLARA DESTEK
İşgalin en radikal ve şiddet yanlısı yüzünü ise 2005 yılında kurulan Nahala hareketi temsil ediyor. "Büyük İsrail" hayaliyle siyasi çözümleri ve Filistinlilerin varlığını tamamen reddeden bu yapı, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'den açık siyasi destek görüyor. Hareketin lideri Daniella Weiss, Filistinlilere, mallarına ve geçim kaynaklarına yönelik günlük saldırılar düzenleyen "Tepe Gençliği" ve "Fiyat Etiketi" gibi terör gruplarına sağladığı maddi ve manevi destekle tanınıyor. Nahala, sadece 2022 yılı itibarıyla 60'tan fazla yasa dışı yerleşimin kurulmasında başrol oynadı.
KUDÜS'TE TARİHİ SİLME VE YAHUDİLEŞTİRME OPERASYONU
Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresini hedef alan Elad Derneği ise bölgenin İslami kimliğini silmek için yoğun bir faaliyet yürütüyor. Kendisini "Davut'un Şehri" ideolojisine dayandıran ve İsrail'in en zengin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Elad, Silvan Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerine el koyarak bölgeyi arkeolojik kazı alanı adı altında dönüştürmeye çalışıyor. İsrail bakanlıkları ve Kudüs Belediyesi ile ortaklaşa çalışan dernek, Kudüs'ün 3 bin yıl önceki Yahudi başkenti olduğu iddiasını dayatarak bölgedeki yaklaşık 70 kaçak yerleşimi yönetiyor.
FİİLİ İLHAK VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN SONU
İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'de yürüttüğü soykırımla eş zamanlı olarak Batı Şeria'daki baskı da artmış durumda. Son bir yılda yerleşimci sayısı yüzde 8 artarak 730 bine ulaşırken, bölgede 1076 Filistinli katledildi. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu dört yapı, İsrail ordusunun desteğiyle Batı Şeria'yı fiilen İsrail'e ilhak ederek Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen iki devletli çözüm ihtimalini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
