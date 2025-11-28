28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan'dan Almanya Federal meclisine ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.11.2025 18:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi resmi ziyaret kapsamında gittiği Almanya'da Federal meclis binasını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Federal meclis binasını ziyaret etti.

Bakan Fidan'a, ziyarette Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul eşlik etti.

