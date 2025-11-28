Bakan Fidan’dan Almanya Federal meclisine ziyaret

28 Kasım 2025, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Formula 1 yarış takvimi: 2025 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Böbrekleri temizleyen 5 doğal içecek! Detoks etkisiyle toksinleri atıyor
- Aile Bakanlığından promosyon müjdesi! Ödeme tarihi ve tutarı açıklandı
- Altın haftayı nasıl kapatacak? 2026 yılının şampiyonu olacak
- Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
- Türkiye genelinde yağış: 80 il birden listeye girdi! Bazı bölgeler beyaza bürünecek
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
- Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?
- Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?
- İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
- 2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?