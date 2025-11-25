İsrail’in Batı Şeria’da inşa ettiği duvarı şiddetli yağış yıktı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistinlilerin "Utanç Duvarı" diye isimlendirdiği el-Halil kentindeki Ayrım Duvarı'nın bazı beton blokları aşırı yağmur nedeniyle yıkıldı.



Blokların yıkılması sonucu Ayrım Duvarı'nın yanındaki yolun ulaşıma kapandığı görüldü.



Aynı şekilde, yağışın sebep olduğu heyelanlar, İsrail işgal güçlerinin sistematik olarak yolları ve altyapıyı tahrip ettiği işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde trafiği aksattı.



Ayrıca, bölgedeki şiddetli yağış, İsrail'in iki yıldır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon Filistinlinin kaldığı çadırlar ve barınaklarında su baskınlarına yol açıyor, Birleşmiş Milletler raporlarına göre bölgede salgın hastalık riskini artırıyor.



İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE ÇEVİREN "AYRIM DUVARI"



İsrail, tüm tepkilere karşın 2002'de Batı Şeria'yı işgal altındaki Kudüs'ten ve İsrail'den ayıran bir duvar inşa etmeye başlamıştı. Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıran Ayrım Duvarı ile "iki devletli çözümün" hayata geçmesini engellemeye çalışıyor.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, "Ayrım Duvarı'nın" inşa edildiği rotaya atıfta bulunarak Tel Aviv yönetimini Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını işgal ve ilhak etmenin altyapısını hazırlamakla suçluyor.



Filistinliler ise Batı Şeria'dan çıkabilmek için Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.



İsrail, ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü Lübnan sınırına da "Ayrım Duvarı" inşa etmeyi tasarlıyor.

