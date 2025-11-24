Tony Blair Filistin’de: Gazze’de ateşkes sürecek mi?

Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Blair ile Ramallah'taki ofisinde bir araya geldiklerini aktardı.



Şeyh, yaptığı paylaşımda, Blair ve ismini vermediği bir ABD hükümet yetkilisiyle BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de savaşın sona erdirilmesine ilişkin aldığı kararın ardından ortaya çıkan sürece dair değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.



Ayrıca Şeyh, Gazze ve Batı Şeria'ya ilişkin başlıkların yanı sıra, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı ve devlet kurma hedefi için gerekli koşulların da ele alındığını aktardı.



Görüşmeye, Filistin Genel İstihbarat Şefi Tümgeneral Macid Farac, Devlet Başkanının diplomatik danışmanı Mecdi el-Halidi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de katıldı.



Şeyh, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Mısır, Katar, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin ateşkesin sürdürülmesi, insani yardımların girişinin sağlanması ve yeniden imar sürecine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



GAZZE İÇİN GEÇİCİ YÖNETİM PLANI



BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan 2803 sayılı karar tasarısını kabul ederek, 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.



Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.



Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek. Kurula ABD Başkanı Trump başkanlık edecek, bazı devlet liderlerinin yanı sıra Tony Blair de yapıda yer alacak.



Blair'in adının kurul yapılanmasında geçmesi, Irak'taki savaş dönemindeki sicili nedeniyle bölgede tartışmalara konu olmaya devam ediyor.



BLAIR IRAK'IN KİTLE İMHA SİLAHLARI KONUSUNDA İNGİLİZ PARLAMENTOSUNU YANLIŞ YÖNLENDİRMİŞTİ



İngiltere'de 1997-2007 yıllarında başbakanlık yapan Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.



2016'da açıklanan Chilcot Raporu, Blair'ın dönemin eski ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.



Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.



20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

