Güney Kore’de artan intiharlar: Hükümet inanç temsilcilerinde yardım istedi

Korea Times gazetesinin haberine göre Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, ülkedeki dini toplulukların temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.



"Hayata saygı ve intiharın önlenmesi" konulu toplantıya, Budist, Protestan ve Katolik dahil çeşitli inanç gruplarının temsilcileri katıldı.



Toplantıda bu grupların temsilcilerine "umutsuzluk içindeki insanlara umut, şefkat ve destek sağlanması çabalarına destek vermeleri" talep edildi.



Başbakan Kim toplantıyı, hükümet ve inanç grupları arası "toplumsal işbirliği için sürdürülebilir bir çerçeveye" yönelik atılan ilk adım olarak niteledi.



HER GÜN 40'I AŞKIN İNTİHAR



Kore İstatistik Kurumu'na göre 2023'te ülkede intihar yoluyla yaşamını yitirenlerin sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 6,4 artışla 14 bin 872'ye yükseldi.



Doğu Asya ülkesi Güney Kore'de intihar oranının 100 bin kişide 29,1'e yükseldiği ve bunun her gün en az 40 kişinin intihar ettiği anlamına geldiği aktarılıyor.

