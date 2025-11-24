ABD’yi sarsan iddia: FBI Başkanı Patel kız arkadaşını koruması için SWAT gönderdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel'in, kız arkadaşı şarkıcı Alexis Wilkins'i korumak amacıyla yüksek eğitimli bir SWAT ekibi görevlendirdiği iddia edildi.

SWAT EKİBİ ATLANTA KONSERİNE KATILDI

New York Times'ın (NYT) bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Wilkins bu ilkbaharda Atlanta'da konser vermek için bir programa katıldı. Patel, kız arkadaşına internet üzerinden gelen tehditler nedeniyle saldırıya uğrayabileceğinden endişelenerek FBI'ın yerel saha ofisinden bir SWAT ekibi gönderdi.

GÜVENLİK EKİBİ TEHDİT BULAMADI

Yetkililer, özel eğitimli ekibin etkinlik alanında herhangi bir tehdit tespit etmediğini ve Wilkins'in güvende olduğunu belirtti. Bunun üzerine ekip, etkinlik bitmeden kongre merkezinden ayrıldı.

PATEL EKİBE SERT ÇIKTI

Olay sonrası Patel'in ekip liderine sert tepki gösterdiği belirtiliyor. Yetkililere göre Patel, ekibin Wilkins'in bulunduğu süre boyunca orada kalması gerektiğini söyledi, ancak ekibin emir komuta zincirini ihlal ettiğini iddia etti.

PATEL'İN ÖNCEKİ KORUMA ÖNLEMLERİ

Yetkililer, Patel'in Wilkins'i korumak için SWAT ekibini ilk kez görevlendirmediğini, ayrıca Başkan ile seyahatlerinde Wilkins'i koruyan ayrı bir güvenlik ekibi olduğunu öne sürdü.

HÜKÜMET JETİ İLE YAZ SEYAHATİ

Patel'in yaz aylarında arkadaşlarıyla yaptığı seyahatte de hükümet jetini kullandığı iddia edildi.

FBI'DAN AÇIKLAMA

FBI Sözcüsü Ben Williamson, Wilkins'in Patel ile ilişkisi nedeniyle yüzlerce ölüm tehdidi aldığını ve bu nedenle koruma altında olduğunu belirterek, "FBI'ın seyahatlerine yönelik kötü niyetli eleştiriler, büroyu görevinden alıkoymayacaktır" dedi.

KAYNAKLARIN KULLANIMI TARTIŞMA KONUSU

Patel'in görev süresince kurum kaynaklarını ve güvenlik önlemlerini yoğun şekilde kullandığı iddiaları haberleştirildi.