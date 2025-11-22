22 Kasım 2025, Cumartesi
Bakan Kurum açıkladı! COP31'in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu

Bakan Kurum açıkladı! COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 22:35
Bakan Kurum açıkladı! COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu

Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'da açıkladı. Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan COP31 Taraflar Konferansı'na Türkiye ev sahipliği yapacak. 196 ülkenin liderlerinin katılım sağlayacağı belirtilirken Kuru, konuya ilişkin "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

EN ANLAMLI MARATON BAŞLIYOR

Kararı açıklayan Bakan Kurum, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31'de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

