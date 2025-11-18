İngiltere’de kaçak atık: Oxfordshire’da çöp nehri oluştu!

Oxfordshire, REUTERS

Miller, bölgedeki atıkları temizlemenin tahmini maliyetinin, "yerel bölge meclisinin yıllık bütçesinden daha fazla" olduğunu ifade etti.



"GÖZ GÖRE GÖRE GERÇEKLEŞEN BİR ÇEVRE FELAKETİDİR"



Thames Nehri Dostları adlı yardım kuruluşu, kaçak çöp sahasının yaklaşık 1 ay önce organize bir suç örgütü tarafından oluşturulduğunu, herhangi bir kontrol veya hafifletme önleminin uygulanmadığını belirtti. Kuruluşun genel müdürü Laura Reineke, "Bu, göz göre göre gerçekleşen bir çevre felaketidir. Cherwell Nehrinden sadece birkaç metre ötede bir atık dağının oluşmasına izin verildi. Bu, en önemli su yollarımızdan birinin taşkın yatağında bulunan kaçak bir çöplük. Her geçen gün nehir sistemine zehirli atıkların girme riski artıyor, yaban hayatı zehirleniyor ve tüm havzanın sağlığı tehdit ediliyor. Çevre Ajansı'nın aylar veya yıllar sonra değil, hemen harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



İngiltere Çevre Ajansı, bölgenin en az 6 ay süreyle tüm halkın erişimine kapatılmasına karar verdi.



Lordlar Kamarası Çevre ve İklim Değişikliği Komitesinin geçtiğimiz ay yayınladığı bir raporda, organize suç çetelerinin her yıl kırsal bölgelere milyonlarca ton atık döktüğü ifade edilmişti. Büyüyen krizin ardındaki etkenin Çevre Ajansı'ndaki yetersizlik olduğuna vurgu yapılmıştı.