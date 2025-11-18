Batı Şeria’da araçlı ve bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde iki saldırgan, araçla kalabalığın arasına daldı ardından araçtan inerek bıçakla çevredekilere saldırdı. Beytüllahim ile El Halil arasındaki Etzion bloğu olarak bilinen yasadşı Yahudi yerleşim yerinin girişinde bulunan bir kavşakta gerçekleşen saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ARAÇTAN PATLAYICI MADDE ÇIKTI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırganların bölgede bulunan askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtilerek, saldırganların kullandığı araçta patlayıcı maddelerin ele geçirildiği aktarıldı.

İsrail, saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı, son dönemde Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.