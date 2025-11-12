İsrail'de Filistin asıllı Milletvekili Avde'ye saldırı
İsrail'de aşırı sağcılar, Filistin asıllı Milletvekili Eymen Avde'ye Hayfa kentinde katıldığı bir etkinlik esnasında saldırı girişiminde bulundu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, yaklaşık 70 civarındaki aşırı sağcı İsrailli, Milletvekili Avde'nin katıldığı Hayfa kentine bağlı Pardes Hanna kasabasındaki bir evin bahçesinde düzenlenen etkinliği bastı.
Gazeteye konuşan Filistin asıllı milletvekilinin yakın çalışma arkadaşları, Avde'nin konuşma yapması için davet edildiği etkinliğin başlamasına saatler kala aşırı sağcıların etkinliği sabote etmeyi planladığına dair mesajlar aldıklarını söyledi.
Ellerine geçirdikleri şişeleri fırlatan ve Avde'ye hakaretler savuran grubun, bir müddet sonra toplantının yapıldığı evin önünden uzaklaştığı aktarıldı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise etkinliğin yapıldığı evin önünde yaklaşık 70 aşırı sağcının toplandığı, aşırılıkçı grubun dağılmasının ardından Avde'nin polis eşliğinde toplantı alanından ayrıldığı belirtildi.
"FAŞİZMİ YENMENİN TEK YOLU..."
Saldırı girişiminin ardından Avde, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hükümet koruması altında, ülkedeki azgın faşizme karşı Yahudiler ve Araplar olarak birlikte dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizi susturmaya ya da hedef almaya çalışsalar bile güçlenecek ve üstesinden geleceğiz. Faşizmi yenmenin tek yolu cesur bir Yahudi-Arap ortaklığıdır."
İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına karşı sesini yükselten Avde, zaman zaman aşırı sağcı İsraillilerin saldırı girişimlerine maruz kalıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…
- Sakın kazımayın! Duvardaki yapışkan izlerini çıkaran doğal çözüm: Yıllardır göz önündeymiş
- WhatsApp o sorunu çözüyor: Tanımadığınız numaralardan mesaj almak artık isteğe bağlı!
- Sadece bir malzemeyle! İz bırakmayan ayna temizliğinin anahtarı ne?
- BEDAŞ’tan uyarı! 21 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Neden sürekli tıkanıyor? Burun tıkanıklığının sebepleri ortaya çıktı! Aslında çok farklıymış
- ANADOLU EFES MAÇ TAKVİMİ | Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 13 KASIM AKTÜEL | İndirim günleri başlıyor! A101 hangi ürünler indirimde? Elektrikli semaver, darbeli matkap…
- Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? FB Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 12-18 Kasım ŞOK aktüel katalog: Çeyiz hazırlığında olanlar için özel fırsatlar ŞOK’ta! Battaniye, bornoz, süpürge…
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı nereden izlenir?
- Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu