İsrail’de Filistin asıllı Milletvekili Avde’ye saldırı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail parlamentosundaki konuşması sırasında ʺFilistin'i tanıʺ yazılı kağıt açan Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde, o gün neler yaşandığını ve İsrail siyasetinde ateşkes sonrası döneme ilişkin görüşlerini anlatıyor. (AA)



Ellerine geçirdikleri şişeleri fırlatan ve Avde'ye hakaretler savuran grubun, bir müddet sonra toplantının yapıldığı evin önünden uzaklaştığı aktarıldı.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise etkinliğin yapıldığı evin önünde yaklaşık 70 aşırı sağcının toplandığı, aşırılıkçı grubun dağılmasının ardından Avde'nin polis eşliğinde toplantı alanından ayrıldığı belirtildi.

"FAŞİZMİ YENMENİN TEK YOLU..."



Saldırı girişiminin ardından Avde, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Hükümet koruması altında, ülkedeki azgın faşizme karşı Yahudiler ve Araplar olarak birlikte dimdik durmaya devam edeceğiz. Bizi susturmaya ya da hedef almaya çalışsalar bile güçlenecek ve üstesinden geleceğiz. Faşizmi yenmenin tek yolu cesur bir Yahudi-Arap ortaklığıdır."



İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına karşı sesini yükselten Avde, zaman zaman aşırı sağcı İsraillilerin saldırı girişimlerine maruz kalıyor.