İsrail meclisinde Trump’ı protesto etmişti: Eymen Avde katilin planını anlattı! Netnayahu ateşkesi bozmaya çalışacak

Orta Doğu'da binlerce masumun katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AFP)



Avde, Netanyahu'nun siyaset yasağı almadan affedilmeye çalıştığının altını çizerek İsrail hükümetinin yargıyı yeniden yapılandırma çabasının arkasında da bunun yattığını vurguladı.



Netanyahu hükümetinin kalan ömründe bunu başaramayacağını belirten Avde, İsrail yargısının, kendileri dahil muhalefetin, sivil toplumun buna izin vermeyeceğini dile getirdi.



"NETANYAHU HÜKÜMETİ YARGI DÜZENLEMESİNE DEVAM ETMEYE ÇALIŞACAK"



Filistinli İsrail Milletvekili Avde, "İsrail'in Orta Doğu'daki tek demokrasi" olduğu savını kabul etmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"İsrail, başka bir halkın toprakları üzerine kuruldu. İsrail, 1948'den itibaren Filistin halkına karşı askeri bir yönetim uyguluyor. Diğer bir deyişle, İsrail başka bir halkı işgal eden tek devlet. Bu nedenle İsrail, bölgedeki tek demokrasi değil demokraside en son ülke."



Filistinli bir çocuğa dahi "İsrail Yüksek Mahkemesi" sorulsa "bunun Yahudi üstünlüğü mahkemesi, faşist bir mahkeme" olduğunu söyleyeceğini aktaran Avde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin geçmişte işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde Filistinlilerin özel mülkünün İsrail tarafından gasbedilmesine karşı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılması gibi "sistemi frenleyen kararlar aldığını" aktardı.