11 Kasım 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısı! 12 ölü 21 yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısı! 12 ölü 21 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.11.2025 12:51
ABONE OL
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da intihar saldırısı! 12 ölü 21 yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da intihar saldırısı! 12 ölü 21 yaralı Pakistan’ın başkenti İslamabad’da intihar saldırısı! 12 ölü 21 yaralı Pakistan’ın başkenti İslamabad’da intihar saldırısı! 12 ölü 21 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör