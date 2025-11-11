Irak'ta genel seçimler... Kerkük'te oy verme işlemler başladı
Irak'ın Kerkük kentinde genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.
Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmenin sandık başına giderek oyunu kullanacağı seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.
Kerkük kentinden biri Hristiyan kotasından olmak üzere 13 milletvekili seçimler sonucu Irak Meclisine girebilecek.
Kentte 5 koalisyon, 9 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere 252 aday yarışıyor.
Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.